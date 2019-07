LECCE: IN OSPEDALE L'EX PATRON SEMERARO

09/07/2019

"La situazione è stabile, il suo quadro clinico viene monitorato costantemente, ma papà è tranquillo e cosciente". A parlare è Rico Semeraro, figlio di Giovanni, ex patron dell'U.S. Lecce dal 1994 al 2011. Dalla serata di domenica, Giovanni Semeraro, 83 anni, imprenditore, già azionista di maggioranza di Banca del Salento, divenuta poi Banca 121 fino alla cessione al Monte dei Paschi di Siena, e' ricoverato presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce per uno scompenso cardiaco. "Nella problematicità del quadro clinico, che lo vede ancora in prognosi riservata - continua Rico Semeraro, devo attestare l'affetto e la vicinanza di centinaia di tifosi giallorossi che, con una telefonata, con un sms o con un messaggio su Whatsapp o Facebook, hanno fatto sentire il proprio affetto. È stato un qualcosa che ci ha toccato, ma che ha toccato soprattutto papà Giovanni. Anche a distanza di tanti anni i tifosi del Lecce, e le attestazioni avute in questi momenti difficili ne sono la miglior testimonianza, non lo hanno dimenticato. La situazione attualmente è sotto controllo, mio padre sta meglio ed incrociamo le dita". Giovanni Semeraro acquisto' il Lecce nel 1994 affidando la presidenza a Mario Moroni: nel giro di due anni la promozione in serie A. Dalla stagione 2005-2006 fino al giugno 2010 Semeraro divenne presidente, quando poi passò il testimone al figlio Pierandrea. Nel maggio 2011 l'intenzione di cedere il sodalizio giallorosso, poi a luglio 2011 la definitiva cessione.