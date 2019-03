LA FIFA APPROVA IL NUOVO MONDIALE PER CLUB

15/03/2019

La Fifa ha dato oggi il via libera al nuovo Mondiale per Club, che si disputerà, a partire dal 2021, tra il 17 giugno e il 4 luglio. "Oggi sono particolarmente felice per tutto il calcio - ha commentato il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino -. Abbiamo preso diverse decisioni importanti, ma una in particolare: dal 2021 avremo un nuovo Mondiale per Club, che avrà sicuramente un impatto fantastico sul movimento calcistico per i club a livello internazionale”.