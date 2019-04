JUVENTUS, BONUCCI: "SBAGLIO AL 50% TRA LA CURVA E KEAN"

02/04/2019

"Cosa è successo nel finale? Preferisco parlare della grande partita fatta. Siamo stati aggressivi sui laterali, potevano metterci in difficoltà cercando Pavoletti. Kean sa che poteva fare qualcosa di diverso, si esulta con i compagni". Parole del difensore della Juve Bonucci. "Ci sono stati buu razzisti, Matuidi si è arrabbiato. È un 50/50, Moise ha sbagliato e la curva ha sbagliato. Dobbiamo essere d'esempio, dobbiamo crescere tutti come sistema calcio anche in queste cose".