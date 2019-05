JUVENTUS AL LAVORO PER UN SECONDO STADIUM

21/05/2019

Mentre molte società del nostro calcio faticano per avviare i progetti per la costruzione di uno stadio di proprietà, la Juventus raddoppia. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il club bianconero è al lavoro per la realizzazione di un nuovo impianto di gioco che sorgerà nella zona della Continassa e che nei programmi ospiterà le partite dell’Under 23 e delle Women. Nessun addio all'Allianz Stadium ovviamente, ma un secondo impianto, più piccolo (con capienza tra i 3.500 e i 5.000 posti), da affiancare a quello della prima squadra.