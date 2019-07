IBRA: "IO IN MLS COME UNA FERRARI TRA LE FIAT"

19/07/2019

Zlatan Ibrahimovic è uno che non la tocca piano. Fa parte del suo Dna. E allora ecco che in un'intervista rilasciata a Espn, il 37enne svedese torna a incoronarsi come il migliore della Mls. "Io qui sono come una Ferrari in mezzo alle Fiat", ha dichiarato.