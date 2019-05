HEYSEL, TRAPATTONI: "RICORDARE PERCHÉ NON RICAPITI"

29/05/2019

"Non si può tornare indietro. Per questo è essenziale ricordare". Così sul suo profilo Twitter, Giovanni Trapattoni ha ricordato la strage dell'Heysel. Lo ha fatto in un post in cui si vede il suo capo chinato, in ombra, con su scritto la data del 29 maggio 1985 e i nomi delle 39 vittime. Trentaquattro anni fa, il 'Trap' siedeva sulla panchina della Juventus, che vinse la Coppa dei Campioni contro il Liverpool in una serata macchiata dalla tragedia con il crollo di un muro dello stadio Re Baldovino di Bruxelles, in cui hanno perso la vita 39 persone, di cui 32 italiani, e oltre 600 sono rimaste ferite.