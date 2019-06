GENOA, ZAPATA: "ARRIVO IN UNA SQUADRA STORICA"

25/06/2019

Cristian Zapata esprime tutta la sua soddisfazione per l'approdo al Genoa. "Sono contento di arrivare in una squadra storica come il Genoa, davvero molto felice. Un forte abbraccio a tutti e lottiamo tutti insieme, Forza Genoa! Il Milan? Dopo sette anni meravigliosi si è chiusa una pagina della mia carriera che mi resterà sempre nel cuore", ha detto il difensore colombiano, impegnato in Coppa America, a Sky.