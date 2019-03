GENOA, PERINETTI: "BATTERE LA JUVE E' STATO SODDISFACENTE"

18/03/2019

"Battere la Juventus è stato soddisfacente; sia all'andata sia al ritorno abbiamo fatto due ottime prestazioni. L'esultanza di Pandev riguarda un giocatore che ha ancora voglia di divertirsi a pallone ed è un esempio per i più giovani". Lo ha detto il dg del Genoa Giorgio Perinetti ai microfoni di Radio Crc all'indomani del successo casalingo contro i bianconeri. "Lo terremo fino a quando vorrà. Sturaro è un giocatore molto bravo e ha esperienze alle spalle per poter fare bene. Ha l'entusiasmo e lo spirito genoano e nel tempo, risponderà ai commenti da bar fatti nell'ultimo periodo - ha proseguito il dirigente del 'Grifone' - Criscito è un giocatore che ha rifiutato offerte dallo Zenit e da squadre italiane in lotta per la Champions perché ama Genoa. Romero ha fatto una grande partita e non si è fatto condizionare dall'ammonizione".