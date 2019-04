FIORENTINA: SCIOPERO DEL TIFO CONTRO IL BOLOGNA

11/04/2019

Si annuncia in salita il debutto di Vincenzo Montella per la seconda volta nella sua carriera alla guida della Fiorentina. Domenica per la gara contro il Bologna dell'ex Mihajlovic il neo allenatore viola troverà ad accoglierlo uno stadio semivuoto. Questo perché i tifosi hanno deciso di scioperare in segno di protesta contro i Della Valle e la loro gestione del club. I tifosi hanno deciso per domenica di disertare gli spalti nei primi 45': entreranno dentro il Franchi nel secondo tempo per sostenere la squadra. Come annunciato attraverso una nota ufficiale, sarà la prima di una serie di iniziative di protesta contro i proprietari viola verso i quali la malcontento sta crescendo sempre di più. "Ai Della Valle contestiamo di aver abbandonato da anni la nostra amata Fiorentina con una gestione non solo senza vittorie ma anche e soprattutto senza emozioni: non è così che si fa calcio" l'accusa del popolo viola.