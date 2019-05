EMPOLI, ANDREAZZOLI: "TORO STRABATTUTO, COSI' ANCHE CON L'INTER"

19/05/2019

"Oggi abbiamo battuto una squadra che ha 60 punti, con giocatori e una fisicità importanti. Che aveva perso poco in trasferta e li abbiamo strabattuti. Ora andremo a fare la stesso tipo di partita contro l'Inter, come fatto a Napoli, a Firenze, e Genova. Così come farà l'Inter chiaramente". Così il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli la vittoria contro il Torino. "Non abbiamo mai rinunciato ai nostri principi e questo è stato un vantaggio".