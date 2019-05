BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "SALVEZZA MEZZO MIRACOLO"

23/05/2019

Sinisa Mihajlovic ha raccontato tutta la gioia per la salvezza del Bologna al Corriere dello Sport: "Avevamo un piede e mezzo in B, ora si può arrivare decimi: roba da storia del calcio italiano. Sono tornato in questa piazza perché l'esonero del 2008-09 era ancora una ferita aperta, ho promesso ai dirigenti che se la squadra mi avesse seguito ci saremmo salvati. Un mezzo miracolo".