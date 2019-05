BARCELLONA, SUAREZ: "QUARTO GOL, NEMMENO LE GIOVANILI"

08/05/2019

Dopo l'incredibile ko del suo Barcellona ad Anfield, Luis Suarez è molto duro con sé stesso e i suoi compagni: "Siamo venuti qui sapendo che il pubblico li avrebbe spinti, sapevamo cosa ci aspettava, ma sul quarto gol sembravamo la squadra giovanile under 19. Sicuramente il pubblico li ha aiutati, ma il pubblico non fa gol. Ne hanno fatti due in due minuti per nostri errori, quindi dobbiamo solo fare autocritica".