ANCORA MESSI, È LUI LA SCARPA D'ORO

24/05/2019

In virtù dell'unico gol segnato contro il Reims, Kylian Mbappé si ferma a quota 33 gol stagionali in Ligue 1. Dunque, contando che in Serie A Fabio Quagliarella è a quota 26 e difficilmente segnerà 9 gol alla Juventus, Lionel Messi ha vinto la Scarpa d'Oro del 2018/2019. 36 gol nella Liga valgono il terzo trofeo alla Pulce.