AGNELLI: "MAI CONSIDERATA LA CHAMPIONS NEL WEEKEND"

29/03/2019

"La parola 'weekend' per la Champions League del futuro non è mai stata presa in considerazione. È un tema irrilevante ora, che diverte solo il mondo dei media". Lo ha detto il presidente della Juventus e dell'Eca Andrea Agnelli, durante l'evento "Il Foglio a San Siro". "Il futuro del calcio è tutto da scrivere, ma è giuSto pensarci oggi. Il tema è quello del calendario internazionale, che scade nel 2024: secondo me avremo bisogno di 12-18 mesi per arrivare ad un vero progetto del calcio europeo insieme alla Uefa", ha proseguito Agnelli. "Serve armonizzare il calendario, creando un piano di sviluppo che metta d'accordo tutte le esigenze dei diversi paesi europei, e le leghe nazionali saranno centrali. Mondiale per Club? Siamo d'accordo sul rivedere il format, ma prima bisogna arrivare ad un accordo sul calendario", ha concluso.