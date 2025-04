La Nazionale femminile Under 19 ha centrato il suo secondo successo consecutivo nel Round 2 di qualificazione agli Europei battendo con un netto e perentorio 6-1 la Slovacchia. Nello scontro diretto con la Svezia per ottenere il pass per l'ultimo atto del torneo, l'Italia avrà così due risultati su tre a disposizione. La sfida, in programma martedì prossimo alle ore 15 a Forlì, deciderà quale Nazionale volerà a giugno in Polonia per disputare l'Europeo di categoria.