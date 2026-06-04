Lega Pro, Juve Stabia deferita al Tfn per violazione codice autoregolamentazione

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Lega Pro, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare la società S.S. Juve Stabia per il mancato rispetto di quanto disposto dal Titolo I, paragrafo I, lett. D), numero 3) del Sistema Licenze Nazionali della stagione sportiva 2023/2024. Lo comunica la Figc in una nota. "La società Juve Stabia - si legge nel comunicato - è stata deferita a titolo di responsabilità propria per violazione del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro, pubblicato con C.U. della Lega Pro n. 287/L del 14.06.2023, segnatamente per violazione degli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, in relazione all'impegno assunto dalla società sportiva con la dichiarazione di espressa accettazione prevista, per la stagione sportiva 2023/2024, dal Sistema Licenze Nazionali della Lega Pro 2023/24, Titolo I, paragrafo I, lett. D, n. 3, per non aver provveduto al versamento, entro il 30 dicembre 2025, o comunque entro il termine del 31 marzo 2026 così come richiesto dalla società, della prima tranche, pari ad euro 258.228,45, del contributo annuale di mutualità".