Calciatori capaci di bruciare 250mila euro in poche ore di pausa allenamento

Ogni momento libero, ogni pausa tra un allenamento e una partita, era quello giusto. Per scommettere. Bastava finire davanti alla tv per un match di Nba per non resistere e piazzare la puntata. Il problema, però, è che in gioco non finivano poche centinaia di euro, ma migliaia, centinaia di miglia. In un batter d'occhio. E' il caso di Nicolò Fagioli, che, come racconta la Repubblica ricostruendo il caso scommesse, il 14 febbraio 2023 ha bruciato 250mila euro, con puntate da 15mila euro ciascuna dalle 14 alle 19 e con l'interruzione per un allenamento di mezzo…