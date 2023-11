Serie A: Cagliari-Monza 1-1, Maric risponde a Dossena

CAGLIARI-MONZA 1-1

Il secondo gol di fila del difensore illude Ranieri, il primo gol in A del croato evita la sconfitta a Palladino

Maric risponde a Dossena: il Monza riacciuffa il Cagliari



































LA PARTITA

Un tempo a testa e un punto per uno. Cagliari e Monza si dividono la posta in palio per un pareggio che muove poco la classifica: i brianzoli mancano l'aggancio alla Fiorentina in chiave Europa, i sardi non riescono ad abbandonare il terzultimo posto. Entrambe le squadre hanno di che recriminare: i sardi per non aver segnato almeno un gol in più nel primo tempo, i brianzoli per le due traverse di Dani Mota e di Ciurria in pieno recupero. Per quanto visto in campo, il risultato è però giusto.

Ranieri rispolvera la difesa a 3 per mettersi a specchio con il Monza: dentro Hatzidiakos al posto di Jankto. Viola trequartista alle spalle della coppia Petagna-Luvumbo. Palladino manda in panchina Ciurria e gli preferisce Birindelli. Vignato è ko, chance per Dani Mota dal primo insieme a Colombo, pienamente recuperato. I brianzoli spaventano subito Scuffet con un colpo di testa di D'Ambrosio alzato sopra la traversa dal portiere (3'), ma è solo un fuoco di paglia. Il Cagliari alza il ritmo, trascinato dalla sapiente regia di Viola, e mette subito alle corde il Monza, in apnea per quasi tutto il primo tempo. Al 9' Viola impegna Di Gregorio e dal corner arriva il vantaggio dei sardi: l'ex Bologna mette in area, miracolo di Di Gregorio su Goldaniga ma Dossena è il più lesto sulla ribattuta e sblocca il match. Il gol mette le ali ai padroni di casa, che al 25' sfiorano due volte il raddoppio, ma Di Gregorio è reattivo su Hatzidiakos da pochi passi e poi su Pessina che rischia l'autorete. Il Monza si affaccia dalle parti di Scuffet solo nel finale: al 38' il portiere dei sardi si salva in angolo sul rasoterra di Birindelli; al 43' Gagliardini in mezza rovesciata colpisce il compagno Colombo. La prima frazione si chiude con la punizione di Viola sull'esterno della rete che dà solo l'illusione del gol. Risultato meritato per il Cagliari che ha probabilmente giocato il miglior primo tempo della stagione.

Nella ripresa, però, la gara cambia completamente ed è il Monza a imporre il proprio gioco, approfittando di un calo fisiologico del Cagliari. Al 52' la traversa con un destro in controbalzo di Dani Mota è il preludio al pareggio che arriva al 61': angolo di Kyriakopoulos, Maric si libera di Hatzidiakos e di testa segna il suo primo gol in Serie A. Palladino pesca dalla panchina la mossa vincente nel giorno della prestazione più opaca di Colpani. Ranieri torna alla difesa a quattro con l'inserimento di Oristanio per Goldaniga e Jankto per Viola, poi nel finale prova a giocari anche le carti Pavoletti e Lapadula. Ma è il Monza ad avere per due volte il match-point: all'84' Scuffet è bravissimo a mettere in angolo il destro insidioso di Gagliardini, poi al 94' ringrazia la traversa sul tiro di Ciurria.

LE PAGELLE

Dossena 7 - Ci ha preso gusto il 25enne difensore che, dopo il gol alla Juve, bissa oggi contro il Monza. Un tap-in vincente da pochi passi degno di un attaccante di razza. Prezioso anche in difesa con un paio di grandi recuperi.

Viola 6,5 - Quando tocca il pallone con il suo raffinato sinistro è un piacere per gli occhi. Dai suoi piedi partono le migliori azioni dei sardi.

Hatzidiakos 5,5 - Meglio in fase offensiva, dove sfiora il gol che in difesa quando si fa beffare da Maric in occasione dell'1-1. Grave disattenzione.

Di Gregorio 7 - Il migliore dei suoi in un pomeriggio abbastanza complicato. Compie un mezzo miracolo su Goldaniga prima del gol di Dossena. Poi si oppone ad Hatzidiakos con un bel riflesso. Il suo pomeriggio era cominciato con un bella parata su Viola.

Maric 6,5 - Palladino lo manda in campo al posto dello spento Colombo e il croato con cittadinanza bosniaca ripaga la fiducia con un preciso stacco di testa che vale il pareggio e il suo primo gol in massima serie.

Colpani 5 - Pomeriggio no del gioiellino del Monza, reduce dalla convocazione (senza giocare) in Nazionale. Poco al centro del gioco, tocca pochi palloni senza mai incidere.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MONZA 1-1

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet 6,5 ; Hatzidiakos 5,5, Dossena 7, Goldaniga 6 (28' st Oristanio 6); Zappa 5,5, Prati 6, Makoumbou 6, Augello 6 (43' st Azzi 6); Viola 6,5 (28' st Jankto 5,5); Petagna 5,5 (32' st Pavoletti 5,5), Luvumbo 5,5 (32' st Lapadula 5,5). A disp.: Radunovic, Aresti, Deiola, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Obert, Desogus, Shomurodov. All.: Ranieri 6

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio 7; D’Ambrosio 6, Caldirola 6, A. Carboni 6 (38' st Pablo Marì sv); Birindelli 6 (12' st Ciurria 6,5), Gagliardini 6,5, Pessina 6, Kyriakopoulos 5,5; Colpani 5 (22' st V. Carboni 6), Mota 5,5 (22' st Machin 6); Colombo 5 (12' st Maric 6,5). A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, P. Pereira, Bettella, Bondo, Cittadini. All.: Palladino 6

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 10' Dossena (C), 16' st Maric (M)

Ammoniti: Prati (C), Birindelli (M), Machin (M)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Questa è stata la panchina numero 450 per Claudio Ranieri in Serie A, inoltre il tecnico del Cagliari ha raggiunto i 700 punti raccolti nella massima serie.

• Alberto Dossena è il terzo difensore del Cagliari ad aver segnato un gol per due gare consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo Danilo Avelar (nel 2014) e Giuseppe Pancaro (nel 1996).

• Mirko Maric è il primo giocatore straniero a segnare per il Monza in questa Serie A, prima di lui l’ultimo era stato Dany Mota lo scorso maggio (contro il Napoli).

• Il Cagliari ha trovato il gol nei primi 10 minuti di gioco di una partita di Serie A per la prima volta da aprile 2022 (João Pedro contro la Juventus).

• Il Monza ha pareggiato sei delle ultime 10 partite in Serie A (3V, 1P), impattando più gare di fila nella massima serie per la prima volta dallo scorso settembre.

• Terzo assist per Giorgos Kyriakopoulos in questa Serie A, tanti quanti quelli registrati nella scorsa stagione (tre tra Sassuolo e Bologna).

• Entrambi i gol di Alberto Dossena in Serie A sono arrivati su calcio d’angolo (il primo contro la Juventus nel turno precedente).

• Mirko Maric ha realizzato il suo primo gol in Serie A alla quinta conclusione nella massima serie.

• Il Cagliari ha effettuato 13 conclusioni nel corso del primo tempo, record per i sardi in questa Serie A.

• Matteo Pessina ha giocato la 150ª partita in Serie A.