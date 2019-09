Serie A, Cagliari-Genoa 3-1: decisivo un autogol di Zapata

CAGLIARI-GENOA 3-1

l Cagliari interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive casalinghe in campionato e supera 3-1 il Genoa. I sardi sbloccano il risultato una manciata di secondi dopo il fischio d’inizio del secondo tempo grazie al Cholito Simeone che colpisce bene di testa nell’angolino basso; Kouame pareggia i conti a 7’ dalla fine, ma subito dopo un autogol di Zapata riporta avanti la formazione di Maran che sigilla la seconda vittoria di fila con Joao Pedro. La fotogallery di Cagliari-Genoa 3-1













































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Dopo 11 minuti di gioco Radu deve volare per mettere in calcio d’angolo la fucilata dalla distanza di Luca Pellegrini. I sardi si fanno ancora vedere in avanti, con Simeone che scodella in mezzo per Joao Pedro, ma il colpo di testa del brasiliano è debole e termina docilmente tra le braccia di Radu. In una gara che nel primo tempo non regala tantissime emozioni, la prima grande occasione a favore degli ospiti vede la grande risposta di Olsen su Kouame. Nel finale di tempo Nandez fa partire il contropiede e serve Joao Pedro che converge, finta di tirare e serve Castro, che con un lob dolcissimo manda al tiro Nandez che la mette fuori da due passi; tutto fermo, però, per via della posizione di offside dell’ex Boca Juniors.

Trascorrono pochissimi secondi dall’inizio della ripresa e il Cagliari passa in vantaggio: bel cross di Ionita dalla sinistra per il Cholito Simeone, che stacca di testa e in torsione batte Radu. Maran è costretto a sostituire l’infortunato Cigarini con Oliva. Al 62’ una grande punizione tagliata di Pajac consente a Faviilli di colpire di testa, ma quest’ultimo in tuffo la mette out. Brividi per i padroni di casa pochi minuti dopo, quando Cacciatore intercetta con un braccio il cross di Pajac e Manganiello indica il dischetto, ma il Var lo smentisce perché il tocco era avvenuto fuori dall’area; Schone calcia direttamente sulla barriera.

A 7’ dalla fine Koaume pareggia i conti con una prodezza che gela tutta la Sardegna Arena ma, neanche il tempo di archiviare il pareggio, ed ecco la sfortunata autorete di Zapata che manda maldestramente nella propria porta il cross di Nandez. Joao Pedro chiude la pratica in contropiede all’88’. Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, sorpassato in classifica proprio dal Cagliari, in grande ripresa.



LE PAGELLE



Simeone 7: dopo un primo tempo non proprio da assoluto protagonista, il Cholito colpisce al primo vero pallone utile ricevuto. Il cross dalla sinistra di Ionita è bel calibrato e per Radu non c’è veramente niente da fare. La rete sblocca un match che stava creando non pochi grattacapi ai sardi



Castro 6,5: buona prestazione da parte dell’argentino ex Chievo che, grazie ai suoi movimenti, aiuta tutta la squadra, specialmente l’attacco, a rendersi pericolosa in fase offensiva. La sua partita dura in tutto 77 minuti, sostituito da Rog



Cacciatore 5,5: rischia di fare una frittata a metà della ripresa quando intercetta con un braccio (anche se in realtà era attaccatissimo al corpo) un cross di Pajac; l’arbitro inizialmente concede il rigore ma, per fortuna del Cagliari, lo derubrica a punizione dopo avere rivista l’azione al Var



Kouame 6,5: è sicuramente il più convincente tra le fila del Genoa già a inizio match quando Olsen gli nega con una prodezza il gol del vantaggio. La sua rete capolavoro all’83 che gela i tifosi del Cagliari sembra consentire al Genoa di uscire imbattuto dalla Sardegna Arena, ma Zapata rovina tutto



Favilli 5: uno dei peggiori degli ospiti. In avanti tocca pochissimi palloni e commette diversi errori. Molto involuto, non riesce a incidere positivamente nel match, soprattutto dopo il gol di Simeone. Fa fatica a cooperare con Kouame. Andreazzoli lo sostituisce con Sanabria alla mezz’ora del secondo tempo



IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 3-1

Cagliari (4-3-1-2): Olsen 6,5; Cacciatore 5,5, Pisacane 6, Ceppitelli 6,5, Pellegrini 6; Nandez 6,5, Cigarini 6 (10’ st Oliva), Ionita 6,5; Castro 6,5 (33’ st Rog 6); Joao Pedro 7, Simeone 7 (37’ st Birsa sv). A disposizione: Aresti, Rafael, Cerri, Deiola, Klavan, Lykogiannis, Ragatzu, Walukiewicz, Pinna. All.: Maran.

Genoa (3-4-1-2): Radu 6; Biraschi 5,5, Zapata 5, Criscito 5,5; Ankersen 6 (29’ st Lerager 5,5), Radovanovic 5,5, Schone 5, Pajac 5,5; Saponara 5 (29’ st Pandev 5,5); Kouamè 6,5, Favilli 5 (32’ st Sanabria). A disposizione: Jandrei, Marchetti, Barreca, Cassata, El Yamiq, Ghiglione, Goldaniga, Pinamonti, Romero. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 1’ st Simeone (C), 38’ st Koaume (G), 39’ st autogol Zapata, 43’ st Joao Pedro

Ammoniti: 38’ Joao Pedro (C), 28’ st Saponara (G)

Espulsi: –

LE STATISTICHE

Il Cagliari ha realizzato almeno un gol in tutte le ultime sette sfide in Serie A contro il Genoa, la serie più lunga per i sardi contro i liguri da settembre 1993 (otto).



Giovanni Simeone, con la rete al Genoa, ha ora trovato il gol contro 22 delle 25 squadre affrontate in Serie A.



Cristian Zapata è il calciatore in attività che conta più autogol nel massimo campionato italiano (cinque).



Il Cagliari ha vinto cinque delle otto partite in Serie A giocate nell'anticipo del venerdì (3P), ottenendo il successo in tutte le ultime quattro.



Il Cagliari ha ottenuto due successi di fila in casa contro il Genoa dopo la vittoria interna per 1-0 di dicembre 2018; non succedeva nel massimo campionato contro i liguri da dicembre 2013.



Simeone ha segnato 11 dei suoi 34 gol in Serie A con colpi di testa.



Simeone ha trovato il gol in due presenze consecutive di Serie A, non succedeva da dicembre 2018.



Il Genoa non vince da 11 trasferte in Serie A, con sei pareggi e cinque sconfitte nel parziale: striscia negativa per i liguri da settembre 2012.



Quella di stasera è stata la 100ª presenza di Artur Ionita con la maglia del Cagliari in tutte le competizioni.



Christian Kouamé ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite di Serie A, tanti quanti nelle precedenti 37.