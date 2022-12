Ranieri torna a "casa": c'è l'accordo col Cagliari per un anno e mezzo

SERIE B

Il tecnico prende il posto dell'esonerato Liverani

© Getty Images Claudio Ranieri torna a "casa": è fatto per il ritorno a Cagliari. Il tecnico ha raggiunto l'accordo con i rossoblù per un anno e mezzo e prenderà il posto dell'esonerato Liverani. L'allenatore romano, proprio in Sardegna, ha iniziato la carriera in panchina con tre anni fantastici tra il 1988 e il 1991 con due promozioni, dalla Serie C alla Serie A. Nelle prossime ore la firma sul nuovo contratto.

Il prossimo impegno del Cagliari è in programma lunedi' 26 dicembre alle 15, quando in Sardegna arriverà il Cosenza per la Quello di Ranieri a Cagliari è un ritorno molto gradito alla piazza. Dopo gli esordi in panchina con Vigor Lamezia e Puteolana, la carriera dell'allenatore - oggi 71 anni e fermo dopo l'ultima esperienza al Watford terminata nel gennaio 2022 - ha preso il volo proprio in Sardegna, dove ha allenato per tre stagioni, dal 1988 al 1991. Ranieri ha vinto la Coppa Italia di Serie C nella sua prima annata e ha portato la squadra dalla terza serie alla A in due anni. Al debutto nel massimo campionato ha conquistato la salvezza con un turno di anticipo, prima di trasferirsi al Napoli. Poi in carriera poco meno di venti squadre: Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, ancora Valencia, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco, Grecia, Leicester con il quale ha vinto una Premier League, Nantes, Fulham, Roma, Sampdoria, e l'ultima, ancora in Inghilterra, al Watford.