Nandez non parte per Maiorca, Cagliari infuriato: "Atteggiamento irrispettoso"

In casa Cagliari scoppa il caso Nahitan Nandez, al centro di un intrigo di mercato con l'Inter. Il centrocampista uruguaiano, infatti, non si è imbarcato per Maiorca facendo infuriare il club sardo. "Comportarsi sempre con il massimo rispetto verso la società, i tifosi, i compagni e la maglia è per noi una priorità assoluta e certamente avere atteggiamenti irrispettosi non potrà che irrigidire la posizione del nostro Presidente che, nonostante le mille difficoltà economiche del momento, non accetterà mai questo tipo di forzatura" le parole del ds Capozzucca a TuttoMercatoWeb.com.

