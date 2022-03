Il Cagliari: "Oggi e sempre cartellino rosso al razzismo"

Tweet del Cagliari contro il razzismo il giorno dopo le polemiche durante la sfida con il Milan per gli insulti denunciati da Tomori e Maignan. Una situazione che ha indotto la Figc ad aprire un'inchiesta per capire che cosa sia successo durante e dopo la partita con i rossoneri. Nel post del club rossoblù il messaggio "oggi e sempre, keep racism out", ovvero teniamo il razzismo fuori. E le immagini di bambini e giovani tifosi con cartelli e striscioni con le scritte: "lo stadio non è un posto per litigare ma per stare insieme" , "basta razzismo" e "cartellino rosso al razzismo".