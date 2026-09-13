Inter-Udinese, Runjaic: "Loro i più forti, ma non regaliamo nulla"

Capitolo convocati. "Chakvetadze si sta allenando stabilmente in gruppo, l'infortunio è superato ed è pronto a giocare. Vedremo domani quale sarà l'evoluzione della partita, abbiamo ipotizzato diversi scenari ma il piano è fargli fare dei minuti. Jovanovic è appena arrivato, non ha tanti allenamenti con noi nelle gambe, ma se dovesse servire è pronto a giocare. Zanoli e Zaniolo non ci saranno contro l'Inter, ma sono ottimista di averli contro il Cagliari. Gli altri infortunati, se tutto va come deve andare, li riavremo al rientro dalla sosta", ha aggiunto.