Inter-Udinese, Runjaic: "Loro i più forti, ma non regaliamo nulla"

Kosta Runjaic presenta Inter-Udinese: gli elogi alla squadra di Chivu, la situazione infortuni e il piano per fare punti a San Siro

13 Set 2026 - 14:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Udinese: Kosta Runjaic, 55 anni © Getty Images

Udinese: Kosta Runjaic, 55 anni © Getty Images

"Contro l'Inter servirà un'ottima prestazione. Sono la miglior squadra della Serie A, in estate si sono rafforzati, hanno un gruppo che gioca da tanti anni insieme, con uno stile riconoscibile a prescindere dall'allenatore. Chivu ha ripreso i principi di gioco già presenti e portato ancora più energia. A Madrid, contro una squadra del livello del Real, l'Inter ha dominato in alcune fasi della gara, quindi sappiamo cosa ci aspetta e che dovremo fare molto, sapendo anche soffrire. Abbiamo diversi infortunati ma a noi non piace lamentarci, cercheremo di trarre il meglio possibile da questa partita. Si parte dallo 0-0 e cercheremo di fare una bella partita, poi vedremo quale sarà il risultato". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic presentando in conferenza stampa il match in programma domani sera a San Siro contro l'Inter.

Capitolo convocati. "Chakvetadze si sta allenando stabilmente in gruppo, l'infortunio è superato ed è pronto a giocare. Vedremo domani quale sarà l'evoluzione della partita, abbiamo ipotizzato diversi scenari ma il piano è fargli fare dei minuti. Jovanovic è appena arrivato, non ha tanti allenamenti con noi nelle gambe, ma se dovesse servire è pronto a giocare. Zanoli e Zaniolo non ci saranno contro l'Inter, ma sono ottimista di averli contro il Cagliari. Gli altri infortunati, se tutto va come deve andare, li riavremo al rientro dalla sosta", ha aggiunto.

Su come affrontare l'Inter. "Giochiamo contro una squadra che ha dominato per larghi tratti contro il Real Madrid in casa loro, dovremo difendere molto e lavorare bene in entrambe le fasi a prescindere dal modulo. Sappiamo come giocano ma non si possono bloccare tutte le loro soluzioni offensive. L'Inter ha obiettivi ambiziosi in campionato e nelle coppe - ha detto Runjaic - che può raggiungere anche grazie all'ampiezza della sua rosa. Domani non abbiamo nulla da perdere, dovremo fare il nostro con gli strumenti che abbiamo, mettendoci intensità, passione e coesione".

L'impresa dello scorso anno: "Lo scorso anno a San Siro abbiamo difeso bene, ma abbiamo avuto anche fortuna. Ce ne servirà anche domani, contro la Lazio non ne abbiamo avuta ma è qualcosa che bisogna cercarsi. Rispetto alla partita dello scorso anno siamo una squadra diversa e la situazione è differente. Non abbiamo intenzione di regalare la partita, vogliamo fare punti. Nello scorso campionato l'Inter ha perso solo due partite in casa, di cui una contro di noi, vorremmo ripeterci ma dovremo fare una grande prestazione".

inter-udinese
kosta runjaic
conferenza

Ultimi video

02:16
Ti amo campionato

Ti amo campionato

01:33
DICH CHIVU SU VAR DICH

Chivu: "Senza Var c'è più intensità nel gioco"

01:24
DICH CHIVU SU SQUADRA DICH

Chivu: "La squadra è serena. Ma pensiamo solo alla crescita"

01:24
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

02:02
Milan, sfida a Gattuso

Milan, sfida a Gattuso

02:16
Ti amo campionato

Ti amo campionato

I più visti di Calcio

Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:50
Abate: "Roma da scudetto, il mio Torino vuole provarci"
Udinese: Kosta Runjaic, 55 anni
14:38
Inter-Udinese, Runjaic: "Loro i più forti, ma non regaliamo nulla"
Cristiano Ronaldo ai Mondiali 2026
13:54
L'Arabia e i cori rivolti a Diogo Jota, la furia di Cristiano Ronaldo: "Certi tifosi... "
13:46
Ronaldo a sorpresa: "Ora seguo più il tennis del calcio. Ammiro Sinner"
13:41
Roma, Gasperini: "Straordinario Malen, è andato oltre"