Inter-Udinese, Runjaic: "Loro i più forti, ma non regaliamo nulla"

"Contro l'Inter servirà un'ottima prestazione. Sono la miglior squadra della Serie A, in estate si sono rafforzati, hanno un gruppo che gioca da tanti anni insieme, con uno stile riconoscibile a prescindere dall'allenatore. Chivu ha ripreso i principi di gioco già presenti e portato ancora più energia. A Madrid, contro una squadra del livello del Real, l'Inter ha dominato in alcune fasi della gara, quindi sappiamo cosa ci aspetta e che dovremo fare molto, sapendo anche soffrire. Abbiamo diversi infortunati ma a noi non piace lamentarci, cercheremo di trarre il meglio possibile da questa partita. Si parte dallo 0-0 e cercheremo di fare una bella partita, poi vedremo quale sarà il risultato". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic presentando in conferenza stampa il match in programma domani sera a San Siro contro l'Inter.
Capitolo convocati. "Chakvetadze si sta allenando stabilmente in gruppo, l'infortunio è superato ed è pronto a giocare. Vedremo domani quale sarà l'evoluzione della partita, abbiamo ipotizzato diversi scenari ma il piano è fargli fare dei minuti. Jovanovic è appena arrivato, non ha tanti allenamenti con noi nelle gambe, ma se dovesse servire è pronto a giocare. Zanoli e Zaniolo non ci saranno contro l'Inter, ma sono ottimista di averli contro il Cagliari. Gli altri infortunati, se tutto va come deve andare, li riavremo al rientro dalla sosta", ha aggiunto.
Su come affrontare l'Inter. "Giochiamo contro una squadra che ha dominato per larghi tratti contro il Real Madrid in casa loro, dovremo difendere molto e lavorare bene in entrambe le fasi a prescindere dal modulo. Sappiamo come giocano ma non si possono bloccare tutte le loro soluzioni offensive. L'Inter ha obiettivi ambiziosi in campionato e nelle coppe - ha detto Runjaic - che può raggiungere anche grazie all'ampiezza della sua rosa. Domani non abbiamo nulla da perdere, dovremo fare il nostro con gli strumenti che abbiamo, mettendoci intensità, passione e coesione".
L'impresa dello scorso anno: "Lo scorso anno a San Siro abbiamo difeso bene, ma abbiamo avuto anche fortuna. Ce ne servirà anche domani, contro la Lazio non ne abbiamo avuta ma è qualcosa che bisogna cercarsi. Rispetto alla partita dello scorso anno siamo una squadra diversa e la situazione è differente. Non abbiamo intenzione di regalare la partita, vogliamo fare punti. Nello scorso campionato l'Inter ha perso solo due partite in casa, di cui una contro di noi, vorremmo ripeterci ma dovremo fare una grande prestazione".