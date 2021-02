Brutto incidente d'auto per Cossu: gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita

Ansia e paura a Cagliari per le condizioni di Andrea Cossu. L'ex bandiera e ora dirigente dei rossoblù ha avuto un bruttissimo incidente d'auto sulla statale 554 in territorio di Selargius ed è ora ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in fin di vita. Verso sera il 41enne si è schiantato con la sua Porsche ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Dalle prime notizie avrebbe riportato varie fratture e un trauma cranico.