Calvario Pavoletti: lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro

LA RICADUTA

Non c'è pace per Leonardo Pavoletti: l'attaccante del Cagliari ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso già sottoposto ad intervento chirurgico la scorsa estate per una lesione analoga. Lo ha comunicato la società sarda a seguito degli accertamenti clinici e strumentali effettuati al ginocchio del giocatore. La stagione di Pavoletti è finita, tornerà in campo nel prossimo campionato.

Una brutta tegola per Maran e il Cagliari, oltre che per lo stesso attaccante, proprio quando Pavoletti stava intravedendo la luce in fondo al tunnel che lo ha tenuto lontano dal campo dallo scorso agosto. Il rientro in campo era previsto per il mese di marzo con il centravanti che era tornato a muovere i primi passi di corsa ad Asseminello solo con il nuovo anno.

La ricaduta allo stesso ginocchio operato a Innsbruck lo terrà lontano dai campi per almeno altri sei mesi.