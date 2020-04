Cagliari, Zenga: "Servono sacrifici: si giochi anche ogni tre giorni e col caldo"

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, è intervenuto durante il Tg di Sportmediaset spiegando come vive questo particolare momento: "Tante videochiamate e telefonate in attesa che si riparta, prima o poi. Spero più prima... Serviranno sacrifici, non solo economici: si giochi anche ogni tre giorni, come mi era capitato in Championship inglese, e anche col caldo, basta scendere in campo la sera".