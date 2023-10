Cagliari, Ranieri: "Siamo gli ultimi arrivati, ma crediamo nell'impossibile"

© Getty Images

Claudio Ranieri è stato nominato miglior allenatore della Serie B dello scorso anno in occasione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. E in occasione dell'evento il tecnico del Cagliari ha parlato del momento complicato che sta attraversando la sua squadra in questo avvio di stagione. "Giulini mi ha fatto tornare a Cagliari e lo ringrazierò sempre. Come i giocatori che mi hanno regalato quell'emozione all'ultimo minuto lo scorso anno conquistando la Serie A - ha spiegato il tecnico dei sardi in relazione anche all'obiettivo salvezza -. Ora dobbiamo sudare, siamo gli ultimi arrivati, ma crediamo nell'impossibile".