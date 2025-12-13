Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1: decide la doppietta di Scamacca

© Getty Images
Doppietta (11' e 81') per l'attaccante di Palladino che torna alla vittoria in campionato, inutile il momentaneo 1-1 di Gaetanodi Redazione
Nella quindicesima giornata di Serie A, l'Atalanta batte 2-1 il Cagliari e torna alla vittoria, dimenticando il brutto ko di Verona. Alla New Balance Arena, decide la doppietta di un super Scamacca, che segna di tacco al 11' e da rapinatore d'area all'81'. Inutile, per i sardi, il momentaneo pareggio di Gaetano, che al 75' segna dopo una grande azione e su assist di Sebastiano Esposito. Palladino sale a 19 punti, lasciando Pisacane a 14.
LA PARTITA
Palladino ritrova la vittoria e la speranza è di aver recuperato pure Scamacca, che decide con una doppietta il 2-1 al Cagliari. La Dea ci prova per prima con Lookman che spara addosso a Caprile, poi la sblocca dopo poco più di 10 minuti: azione da esterno a esterno, destro di Zappacosta che di fatto diventa un assist per Scamacca, bravissimo a correggere di tacco per l'1-0 della formazione di Palladino. Poi sale in cattedra l'osservato speciale: Palestra, che si divora però il pareggio. Vanno poi vicini al raddoppio sia Lookman, murato da Luperto, che Djimsiti, che anticipa tutti su calcio d'angolo ma manda alto. Le ultime occasioni prima dell'intervallo per i padroni di casa sono di Scamacca e Lookman, ma nel primo caso respinge Caprile e nel secondo Obert è miracoloso sul tap-in di De Ketelaere dopo la conclusione del nigeriano. L'ultima parola ce l'ha Borrelli, ma il suo colpo di testa va di pochissimo a lato.
Nella ripresa, Palladino perde Djimsiti, con Ahanor obbligato a prendere il suo posto. Poi tocca al Cagliari cambiare: Pisacane inserisce Prati e Gaetano per Zappa e Borrelli. E la mossa paga, perché al 75' la splendida azione aperta da Folorunsho, rifinita di tacco proprio da Gaetano ed Esposito e poi chiusa dall'ex Napoli vale l'1-1: gol spettacolare che gela la New Balance Arena. Il pareggio dura però pochi minuti, perché poi arriva la doppietta di Scamacca, che con una zampata segna all'81' e riporta in avanti la Dea. Finale con brivido, visto che Folorunsho segna ma il possibile 2-2 viene annullato. Al triplice fischio, esulta l'Atalanta, che prova a riavvicinarsi all'Europa, anche se i punti sono solo 19 contro i 14 del Cagliari.
LE PAGELLE
Ahanor 5,5 - Entra ma non è perfetto in marcatura: vedasi l'1-1.
Zappacosta 6,5 - Il suo tiro è praticamente un cross per Scamacca sull'1-0.
Scamacca 7,5 - Doppietta decisiva: se si sblocca è una buona notizia per l'Atalanta e l'Italia.
Palestra 6,5 - Di fronte alla "sua" Atalanta non sfigura, anzi: fa capire perché sono tutte interessate a lui.
Gaetano 7 - La mossa apparentemente vincente dalla panchina di Pisacane: entra e trova l'1-1.
IL TABELLINO
ATALANTA-CAGLIARI 2-1
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Kossounou 6 (34' st Pasalic 6); Djimsiti 6 (10' st Ahanor 5,5), Kolasinac 6,5; Zappacosta 6 (34' st Samardzic 6), de Roon 6, Ederson 6 (21' st Musah 6), Bernasconi 5,5 (21' st Zalewski 6); De Ketelaere 6; Scamacca 7, Lookman 5,5.
A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Brescianini, Maldini, Krstovic. All.: Palladino 7
Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Zappa 5,5 (13' st Prati 6), Rodriguez 5,5 (21' st Idrissi 6), Luperto 6 (42' st Pavoletti sv); Palestra 6,5, Adopo 5,5 (42' st Luvumbo sv), Deiola 6, Folorunsho 5,5, Obert 6,5; Esposito 6,5, Borrelli 6 (13' st Gaetano 7).
A disp.: Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Pintus, Mazzitelli, Rog, Liteta, Kilicsoy. All.: Pisacane 6
Arbitro: Di Marco
Marcatori: 11' e 36' st Scamacca (A), 30' st Gaetano 7 (C)
Ammoniti: Bernasconi (A), Rodriguez (C), Gaetano (C)
LE STATISTICHE
L’Atalanta ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 13 gare nella massima serie (7N, 4P).
Dall'inizio dello scorso novembre nessun giocatore della Serie A ha segnato più reti di Gianluca Scamacca tra tutte le competizioni (cinque, al pari di Lautaro Martínez); il classe '99 ha, inoltre, segnato una doppietta in Serie A per la prima volta dal 30 ottobre 2023 (3-0 vs Empoli).
Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22), Gianluca Scamacca (16 col Sassuolo e 17 con l’Atalanta) è uno dei due giocatori che hanno realizzato più di 15 gol con due squadre diverse in Serie A, insieme a Dusan Vlahovic (17 con la Fiorentina e 46 con la Juventus).
Gianluca Scamacca è andato a segno per tre presenze consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta da maggio 2024.
Sebastiano Esposito ha partecipato a una rete per quattro sfide di fila in campionato per la seconda volta considerando anche la Serie B, la prima dalla striscia di cinque tra dicembre 2023 e febbraio 2024 con la Sampdoria.
Gianluca Scamacca (1999) ha realizzato 41 reti in Serie A, dalla sua prima stagione in gol (2020/21) è solo uno dei due giocatori italiani nati dopo l’1/01/1998 ad aver tagliato il traguardo delle 40 reti nella massima serie, dopo Andrea Pinamonti (1999, 44 centri).
L’Atalanta ha vinto due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dalle ultime sei gare interne del 2024 (sei in quel caso).
Il Cagliari, insieme al Lecce, è una delle due squadre che hanno perso più partite nel 2025 in Serie A (17).
Il Cagliari è una delle due squadre contro cui Davide Zappacosta ha fornito più assist in Serie A (tre, come contro il Torino).
Gianluca Gaetano ha realizzato due gol in 14 partite in questa Serie A, eguagliando le reti realizzate nello scorso campionato in 28 presenze.
Il Cagliari ha ottenuto 14 punti in questa Serie A (3V, 5N, 7P), eguagliando quanto fatto nello scorso campionato a questo punto del torneo (3V, 5N, 7P).