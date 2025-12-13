Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1: decide la doppietta di Scamacca

LE STATISTICHE

L’Atalanta ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 13 gare nella massima serie (7N, 4P).

Dall'inizio dello scorso novembre nessun giocatore della Serie A ha segnato più reti di Gianluca Scamacca tra tutte le competizioni (cinque, al pari di Lautaro Martínez); il classe '99 ha, inoltre, segnato una doppietta in Serie A per la prima volta dal 30 ottobre 2023 (3-0 vs Empoli).

Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22), Gianluca Scamacca (16 col Sassuolo e 17 con l’Atalanta) è uno dei due giocatori che hanno realizzato più di 15 gol con due squadre diverse in Serie A, insieme a Dusan Vlahovic (17 con la Fiorentina e 46 con la Juventus).

Gianluca Scamacca è andato a segno per tre presenze consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta da maggio 2024.

Sebastiano Esposito ha partecipato a una rete per quattro sfide di fila in campionato per la seconda volta considerando anche la Serie B, la prima dalla striscia di cinque tra dicembre 2023 e febbraio 2024 con la Sampdoria.

Gianluca Scamacca (1999) ha realizzato 41 reti in Serie A, dalla sua prima stagione in gol (2020/21) è solo uno dei due giocatori italiani nati dopo l’1/01/1998 ad aver tagliato il traguardo delle 40 reti nella massima serie, dopo Andrea Pinamonti (1999, 44 centri).

L’Atalanta ha vinto due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dalle ultime sei gare interne del 2024 (sei in quel caso).

Il Cagliari, insieme al Lecce, è una delle due squadre che hanno perso più partite nel 2025 in Serie A (17).

Il Cagliari è una delle due squadre contro cui Davide Zappacosta ha fornito più assist in Serie A (tre, come contro il Torino).

Gianluca Gaetano ha realizzato due gol in 14 partite in questa Serie A, eguagliando le reti realizzate nello scorso campionato in 28 presenze.

Il Cagliari ha ottenuto 14 punti in questa Serie A (3V, 5N, 7P), eguagliando quanto fatto nello scorso campionato a questo punto del torneo (3V, 5N, 7P).