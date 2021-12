Cagliari, Godin: "Vado via a gennaio, io e Caceres non abbiamo mancato di rispetto al cub"

L'ANNUNCIO

Il difensore uruguaiano: "Quando andrò via spiegherò tutto"

"Lascerò il Cagliari a gennaio. È finita dopo tanti problemi qui, sto cercando una nuova soluzione, tra 10 giorni potrò parlare del mio nuovo club". Diego Godin ha annuncia il suo addio al club sardo. Il difensore uruguaiano è finito nel mirino del ds rossoblù Capozucca dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Udinese e successivamente escluso dai convocati per la gara contro la Juve, così come il suo connazionale Martin Caceres

"Siamo in una situazione complicata che va avanti da anni - ha detto Godin a Sport890 - Ho già preso la decisione di partire. Vorrei dire tutto quello che è successo al Cagliari ma non posso parlare ora. Quando lascerò il club spiegherò tutto. Da parte mia o di Caceres non è mai mancato il rispetto nei confronti della società".