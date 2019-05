Cagliari furioso: "Rigore assurdo, Var barzelletta. Al Napoli non avrebbero fatto una cosa così"

05/05/2019

Il Cagliari è furioso per il rigore concesso al Napoli al 98esimo per un tocco di mano di Ionita che visto e rivisto lascia piuttosto perplessi, non per il tocco in sè che è chiaro ma per la posizione del giocatore rossoblù. Rolando Maran, espulso per proteste, ha deciso di non presentarsi nelle interviste post-gara ma a esprimere tutto il disappunto per la decisione del VAR e dell'arbitro Chiffi ci ha pensato il ds dei sardi Marcello Carli, decisamente alterato: "Così il VAR è una barzelletta - ha detto il dirigente cagliaritano - è un rigore assurdo, come si fa a capire che il braccio sia dentro o fuori l'area di rigore. Il Var sta diventando una barzelletta. Il Var è uno strumento straordinario, ma adesso lo si sta snaturando e svilendo. Per il Cagliari 1 punto contro una squadra come il Napoli è vita. Mi sembra che ormai bisogna giustificare la presenza del Var e si cerca di essere protagonisti. Oggi siamo stati puniti da chi ha voluto fare il fenomeno. Contro il Napoli non l'avrebbero mai fatta una cosa così, ci sentiamo presi in giro da una decisione cervellotica. Il gruppo è devastato, l'allenatore è stato espulso. Per noi questa era una finale di Coppa di Campioni. Siamo incazzati neri".