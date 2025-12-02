Logo SportMediaset

Cagliari, Pisacane: "Dobbiamo fare qualcosa in più, con Napoli serve partita di livello"

02 Dic 2025 - 18:25

Queste le parole di Fabio Pisacane alla vigilia di Napoli-Cagliari, sfida in gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, mercoledì 3 dicembre alle ore 18 al “Diego Armando Maradona”.

IL POST-JUVENTUS
“Una squadra come la nostra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più, tutti dobbiamo fare di più. A Torino ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso bene da squadra, in altri meno e contro le grandi squadre non puoi sbagliare nulla. In questi due allenamenti post-Juventus abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato, a volte non sono solo gli aspetti tecnico-tattici: quando vuoi vincere bisogna metterci anche quel qualcosa in più in termini di furore agonistico. Ribaltare o meno la situazione attuale dipende da noi, da quanto lo vogliamo davvero: evidentemente quanto fatto sinora non è bastato”.

LA GARA DI NAPOLI
“Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di 90’, con quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno. Ogni partita è importante per avvicinarci al miglioramento, è un’opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c’è nulla da eccepire sull’atteggiamento e la dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più”.

LE POSSIBILI SCELTE
“Folorunsho e Palestra non partono per Napoli, hanno qualche piccolo acciacco e non vogliamo rischiarli. Con loro sono out Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, mentre ritorna tra i convocati Rog. Sarà l’occasione non tanto per fare turnover quanto per dare minutaggio a qualche elemento che sin qui ha giocato meno, così da vederlo all’opera e capire quanto ci potrà dare: Kilicsoy e Rodriguez potrebbero partire dal 1’, mentre in porta ci sarà sicuramente Caprile. Sappiamo il valore di questa gara, ci teniamo a fare bella figura e a passare il turno”.

