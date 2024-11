CAGLIARI, NICOLA: "MINA STA BENE. VORREBBE GIOCAR SEMPRE, MA NON SI PUÒ"

Davide Nicola appare soddisfatto dei propri giocatori e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa della vigilia alla sfida contro il Genoa. L'allenatore rossoblu ha voluto in particolare celebrare Yerri Mina: "Mina sarà a disposizione? Si è sempre allenato senza problemi. Ho 16 giocatori che hanno costantemente giocato, vorrei arrivare a 20/21. Mina ha lavorato e sta abbastanza bene. Mi preoccupa quando gioca troppe partite. Lui vorrebbe giocare sempre, ma sappiamo che non è possibile. Per noi è un leader, ora si cerca di lavorare sul dettaglio".