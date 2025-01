Cagliari, Nicola: "Col Monza non è uno spareggio salvezza, dobbiamo essere più cinici"

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola ha parlato del primo impegno del 2025 con il suo Cagliari in casa del Monza in Serie A: "Da noi ci si aspetta tanto e lo sappiamo, ma dobbiamo capire quando essere cinici e fare male o quando difenderci, anche buttando via la palla. Mi sento in discussione da tutta la carriera, ma sono convinto che stiamo cercando di creare qualcosa di particolare come gioco e continuità. Dobbiamo essere bravi a stare al livello degli avversari anche nei momenti difficili, ma dobbiamo dare più valore a ogni singola prestazione. Non mi concentro troppo sui difetti". La sfida contro il Monza mette in palio punti salvezza: "Lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non è uno spareggio. Dobbiamo essere sereni e tranquilli sapendo che lotteremo fino alla fine, mancano ancora 20 partite".