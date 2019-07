Rolando Maran è soddisfatto dopo la vittoria nell'amichevole contro il Chievo. "C'è stato grande impegno, anche se il clima non ci ha certo aiutato. L'intensità deve crescere, ma abbiamo cercato di essere squadra, con qualche sciocchezza e qualche cosa buona. Abbiamo chiuso il ritiro in Trentino nel migliore dei modi - ha spiegato l'allenatore del Cagliari - L'amichevole con il Leeds sarà importante, ma loro sono avanti a livello di preparazione visto che tra poco inizieranno il campionato. Ben vengano le difficoltà, soprattutto in questo periodo".