Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, allenamento a porte aperte in vista dell'Inter

25 Set 2025 - 23:00

Allenamento a porte aperte per il Cagliari: oltre trecento spettatori questo pomeriggio al centro sportivo di Assemini tra cori e applausi per dare la carica alla squadra in vista della gara di sabato contro l'Inter. Energia supplementare per un ambiente giá galvanizzato dalle ultime due vittorie in campionato con l'aggiunta dell'ultimo successo martedì scorso in Coppa Italia contro il Frosinone. Pisacane, senza scoprire troppo le carte, sta provando e riprovando le sue strategie per provare a fare punti anche con i nerazzurri. Giá da ieri si stanno allenando regolarmente Mina, Obert e Folorunsho, rimasti fuori nella gara alla Domus in Coppa. Sulla strada del recupero Luvumbo, parzialmente in gruppo. Radunovic e Pintus invece impegnati in un lavoro personalizzato di recupero dagli ultimi infortuni. A rischio Zappa, uscito contro il Frosinone prima dell'intervallo per un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Anche oggi è rimasto a riposo. Momento d'oro per Cavuoti. Dopo il gol in Coppa oggi è arrivato il rinnovo contrattuale: si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030. Modulo e formazione ancora da scoprire. Ma Pisacane dovrebbe puntare sulla difesa a quattro e sui due trequartisti (Esposito e Gaetano?) q sostegno di Belotti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:59
Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più sù"

Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più su"

03:43
La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

02:40
Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:57
Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

03:59
Torino-Pisa 1-0: gli highlights

Torino-Pisa 1-0: gli highlights

03:55
Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

02:47
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Angori: "Belli e bravi, ma servono i gol"

09:26
Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

07:31
Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

01:09
Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

06:05
Marcandalli: "Il gol è un sogno"

Marcandalli: "Il gol è un sogno"

01:47:39
Torino-Pisa: partita integrale

Torino-Pisa: partita integrale

02:55
Saporiti: "Ma che emozione è?"

Saporiti: "Ma che emozione è?"

01:59
Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più sù"

Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più su"

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Bologna, Skorupski: "Partita che ci fa crescere"
23:44
Bologna, Ferguson: "Vogliamo arrivare fino in fondo"
23:33
Cremonese: recuperato Payerk, out Vardy, Collocolo e Moumbagna
23:28
Neymar protagonista della collaborazione tra eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game
23:27
Bologna, Orsolini: "Se giochiamo così, avversari tutti alla portata"