Cagliari, allenamento a porte aperte in vista dell'Inter

Allenamento a porte aperte per il Cagliari: oltre trecento spettatori questo pomeriggio al centro sportivo di Assemini tra cori e applausi per dare la carica alla squadra in vista della gara di sabato contro l'Inter. Energia supplementare per un ambiente giá galvanizzato dalle ultime due vittorie in campionato con l'aggiunta dell'ultimo successo martedì scorso in Coppa Italia contro il Frosinone. Pisacane, senza scoprire troppo le carte, sta provando e riprovando le sue strategie per provare a fare punti anche con i nerazzurri. Giá da ieri si stanno allenando regolarmente Mina, Obert e Folorunsho, rimasti fuori nella gara alla Domus in Coppa. Sulla strada del recupero Luvumbo, parzialmente in gruppo. Radunovic e Pintus invece impegnati in un lavoro personalizzato di recupero dagli ultimi infortuni. A rischio Zappa, uscito contro il Frosinone prima dell'intervallo per un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Anche oggi è rimasto a riposo. Momento d'oro per Cavuoti. Dopo il gol in Coppa oggi è arrivato il rinnovo contrattuale: si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030. Modulo e formazione ancora da scoprire. Ma Pisacane dovrebbe puntare sulla difesa a quattro e sui due trequartisti (Esposito e Gaetano?) q sostegno di Belotti.