Calcio

Burundi, calciatore muore in campo dopo aver messo una moneta in bocca

29 Dic 2025 - 14:43

Igiraneza Aimé Gueric è il centrocampista del Les Guupiers du Lac, club di seconda divisione burundese, che ha perso la vita durante la gara giocata contro l'LLB Amasipiri Never Give Up sabato 20 dicembre.
La sua morte sarebbe stata causata da una moneta ingerita nel bel mezzo della partita, come riportato dai media locali. Nonostante l'intervento dello staff medico, il giocatore è deceduto durante il trasporto in ospedale. La Federazione calcistica burundese ha pubblicato un comunicato di condoglianze alla famiglia del giocatore e al suo club.
Come riferito da ‘African Public Radio, una delle principali stazioni radiofoniche del Paese, la moneta era visibilmente un ‘gri-gri', ovvero un feticcio associato alla stregoneria. La pratica di affidarsi a stregoni per determinare l'esito delle partite di calcio è molto ricorrente in Burundi, come in altre zone del continente.

15:36
Barça, Araujo fuori dal tunnel: in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali
15:35
Lazio, Sarri operato per una fibrillazione atriale: intervento perfettamente riuscito
Rafa Leao: 49,5 milioni
15:21
Milan verso Cagliari: Leao corre in campo, Gabbia ci prova
14:43
Burundi, calciatore muore in campo dopo aver messo una moneta in bocca
14:25
Il mea culpa di Djimsiti dopo l'Inter: "Scusa Atalanta, errore mio"