Buffon sull'Heysel: "Una data che il tempo non può cancellare"

"Ci sono date che il tempo non può cancellare, il 29 maggio è una di queste": comincia così il post social che Gianluigi Buffon ha voluto dedicare per l'anniversario dei 41 anni dalla tragedia dell'Heysel. "Oggi il pensiero va alle 39 vittime dell'Heysel, alle loro famiglie e a tutti coloro che portano ancora dentro il peso di quella tragedia - si legge sul profilo Instagram dell'ex portiere e capitano bianconero - ricordare significa custodire una memoria che appartiene non solo alla Juventus, ma a tutto il calcio. Per non dimenticare".