Cercano di rubargli l'orologio, Cellino reagisce e sventa la rapina

BRESCIA

Brutta avventura per Massimo Cellino. Domenica pomeriggio, fuori da un supermercato di Padenghe sul Garda, il presidente del Brescia è stato aggredito da due malviventi, uno in moto e l'altro a piedi con il casco in mano, che volevano rubargli l'orologio al polso. Il tentativo di rapina è stato sventato grazie alla reazione di Cellino, che ha rimediato una brutta botta al naso sbattendo contro la portiera della sua macchina rimasta aperta.

Il numero uno delle Rondinelle non ha sporto denuncia. I due malviventi sono poi fuggiti in moto. A Padenghe, in provincia di Brescia, Cellino ha appena comprato casa.