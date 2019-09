Brescia, solo 8 in panchina. Lo vuole Cellino per...scaramanzia

LA CURIOSITÀ

Otto giocatori in panchina dall'inizio del campionato. Panchina corta? No, scaramanzia. Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha dato disposizioni affinché venga mantenuto questo numero di riserve ed Eugenio Corini sta rispettando l'ordine. L’ha fatto contro il Cagliari, il Milan, il Bologna, l’Udinese, la Juventus e ora il Napoli. Otto i cambi a disposizione di mister Corini nel match al San Paolo: Alfonso, Mateju, Gastaldello, Zmrhal, Ayè, Matri, Morosini e Romulo. Brescia, la "prima" di Balotelli

Come riportato da Il Mattino, infatti, il presidente del Brescia è molto scaramantico e ha dato ordini precisi. Il numero non è casuale: otto erano i giocatori che si potevano portare nella scorsa stagione in Serie B e, dal momento che l’annata si è conclusa con una promozione in A, Cellino ha chiesto che si andasse avanti su questa strada. D'altronde, come si dice, squadra che vince non si cambia.