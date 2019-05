Brescia, Cellino blinda Tonali: "Non lo cedo"

06/05/2019

Ha la faccia di Pirlo e certe sue movenze in mezzo al campo. Eppure, dice il suo presidente, " a me ricorda Falcao ". Per Sandro Tonali , gioiellino del Brescia , sarà sicuramente un'estate calda. Su di lui c'è mezza Serie A e c'è chi giura che ci sia già una bozza d'accordo con il Milan di Elliott. Notizia che, al momento, Massimo Cellino smentisce seccamente attraverso i microfoni di "Radio Anch'io Lo Sport": "Tonali - dice il numero uno delle Rondinelle - ha bisogno di crescere, Brescia è il posto migliore per farlo. A chi lo paragono? Mi ricorda Falcao. Un giocatore completo, un po' atipico. Ha il sangue freddo di un killer, il sorriso di un bambino e ha ancora 19 anni. È una bella sorpresa, un bel giocatore. Un mezzo marziano". E ancora: " Cederlo? È così difficile trovare calciatori buoni che non ho intenzione di cedere nessuno per indebolire la squadra" .

A sentir Cellino, dunque, Tonali sarà il faro del centrocampo del Brescia anche nella prossima stagione anche se, come detto, il pressing del Milan sembrerebbe piuttosto serio. Stando a quanto trapela, Leonardo avrebbe infatti strappato a Cellino una prelazione valida due anni per Tonali, che rimarrebbe in prestito a Brescia un'altra stagione per poi trasferirsi a Milanello per una cifra che si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni. Ma sono indiscrezioni e niente più, perché una vera e propria fumata bianca non è ancora arrivata.



Chi resterà invece sicuramente alla Rondinelle è il tecnico Eugenio Corini: "Confermato certo - chiarisce Cellino -. Salvo che non voglia andare via lui. Sino ad oggi ci siamo trovati bene”.