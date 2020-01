BRESCIA-CAGLIARI

Prima il rosso per doppia ammonizione, poi la plateale reazione che farà discutere. Nel finale di Brescia-Cagliari Mario Balotelli, entrato da soli 8 minuti, ne ha combinata un'altra delle sue: entrata in modo scomposto sull'avversario alzando troppo la gamba e doppia ammonizione in un minuto decisa dall'arbitro Giua, che l'ha espulso per proteste. Il bomber bresciano a quel punto ha perso la testa e si è scagliato contro il direttore di gara, contenuto a fatica dai suoi compagni mentre gesticolava ed esclamava più volte diversi 'vaffa....'. SuperMario salterà la sfida col Milan di venerdì prossimo. Brescia-Cagliari, 'Vaffa' all'arbitro: Balotelli espulso dopo otto minuti

























CORINI: "GIALLO ECCESSIVO"

Dopo la gara il tecnico del Brescia, Corini, ha commentato così il rosso al suo attaccante: "Espulsione Balotelli? Il cartellino giallo era eccessivo, Mario era sulla palla e non vede il difensore del Cagliari. Non riteneva giusta la decisione dell'arbitro e ha reagito. Era entrato con l'idea di farci vincere la partita, ma non abbiamo potuto sfruttarlo e siamo andati in inferiorità numerica. Abbiamo portato a casa un punto dopo averne sfiorati tre".