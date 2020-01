Brescia, Balotelli prosciolto per l'episodio dello scooter in mare

La procura di Napoli ha archiviato il procedimento nei confronti di Mario Balotelli per l'episodio dello scooter in mare avvenuto lo scorso luglio perché "il fatto non è penalmente rilevante". L'attaccante del Brescia era stato denunciato dalla Polizia Municipale del capoluogo campano per istigazione a delinquere ed esercizio del gioco d'azzardo, dopo che era circolato un video in cui sfidava un suo amico, gestore di un bar, a lanciarsi in mare con il motorino in cambio di 2000 euro.