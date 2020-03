Brescia, Balotelli shock: "Stop alla Serie A? Prima la Juve doveva tornare in testa"

LA FRASE INFELICE



E' stato il primo dei calciatori a chiedere a gran voce giustamente la sospensione del campionato per l'emergenza coronavirus. Un atto di grande maturità, prima di rendersi protagonista dell'ennesima balotellata. "Lazio? Siete secondi perché bisognava far recuperare la Juve, poi hanno fermato tutto". Questo il commento davvero infelice di Mario Balotelli durante una diretta Instagram insieme all'amico influencer Damiano Coccia detto "Er Faina".

SuperMario non è poi così sicuro che il campionato riprenda il 3 aprile. "La Serie A riprende? Non lo so, penso proprio di no. La data di ripresa del campionato è approssimativa, secondo me non si ricomincia il 3 aprile".

Fosse per lui non assegnerebbe lo scudetto e congelerebbe le retrocessioni. "Se si riprende come fare? Per me non dovrebbe vincere nessuno né retrocedere nessuno, sarebbe giusto così - prosegue Balotelli -. Fai salire le prime due dalla Serie B e l'anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Finalissima Juve-Lazio? Si può fare. Puoi fare mille robe, ma non le faranno".

Stop alla Champions League ("Credo vada fermata, dovrebbero fermarla") e sì allo slittamento dell'Europeo al 2021. "Non sarebbe una brutta idea".

