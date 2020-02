Balotelli si confessa. "Non sono soddisfatto, ma posso rimediare"

Più che per i suoi gol, non molti invero, Mario Balotelli finora ha fatto parlare per qualche suo comportamento non proprio esemplare. Ma l'attaccante del Brescia si sente molto cambiato rispetto al passato. "Soddisfatto di quello che ho fatto? Sono ancora in tempo per rimediare. Avrei potuto essere più in alto, forse, ma non mi pento delle mie scelte, né di qualche stupidata giovanile. Non avrebbe senso ora", ha detto in un'intervista rilasciata a Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Brescia-Cagliari, 'Vaffa' all'arbitro: Balotelli espulso dopo otto minuti

























Al Brescia sta giocando a fianco di uno dei giocatori di maggior prosptetto del calcio italiano: Sandro Tonali. "Ha margini di miglioramento abissali. L’hanno paragonato a Pirlo, gli somigliava solo nei capelli. Sandro mi ricorda Gerrard e Lampard e se il mio allenatore non si arrabbia dico che per me il suo ruolo ideale è dietro le punte. Sandro sa coprire tutto il campo, ma aggiungerebbe tanta qualità se spostato più avanti".

Con il ritorno di Ibra, l'arrivo di CR7 e non solo, la Serie A è tornata a a far sognare i tifosi con i grandi nomi: "Mi piace Lukaku, chi dice che non è veloce ne capisce poco. Ma è Lautaro che mi ha impressionato. Un altro fortissimo è Higuain, però se devo fare un nome dico Dybala. Io sono un Dybala-fan, è un giocatore pazzesco".