Neymar è nella lista dei 23 giocatori convocati oggi dall'allenatore del Brasile Tite per le partite amichevoli della nazionale brasiliana contro la Colombia e il Perù, in programma rispettivamente il 7 e 11 settembre. Il giocatore ha dovuto rinunciare all'ultima Coppa America con il Brasile a causa di un infortunio e non si è più ripresentato in campo da allora con il suo club, il Paris Saint-Germain, dove il suo futuro resta ancora molto incerto.