Brasile-Marocco 1-1: Ancelotti ringrazia Vinicius, con un gol da fenomeno firma il pareggio

Nell'intervallo, Ancelotti è stato costretto dalla contingenza a risistemare la squadra. Al di là delle difficoltà fisiche e delle incongruenze tattiche, Ibanez e Casemiro erano gravati da un cartellino giallo e costantemente esposti a un bis. Fuori entrambi, sostituiti rispettivamente da Danilo e Fabinho. La partita si è un po' riequilibrata, anche perché le energie spese dal Marocco sono state moltissime nella prima ora di gioco. Però il Brasile ha continuato a vivere sugli spunti di Vinicius e Raphinha, ma senza la collaborazione fattiva di Igor Thiago, inevitabilmente sostituito (da Matheus Cunha).