Gonçalo Ramos, scatta l'avventura al Milan: è in ritiro, possibile esordio nel derby

Gonçalo Ramos, il nuovo bomber del Milan, ha ufficialmente iniziato la sua avventura in rossonero. Smaltite le vacanze post-Mondiale (con tanto di matrimonio), il portoghese si è unito al ritiro dei 19 volte Campioni d'Italia in quel di Perth. L'ex Psg ha raggiunto l'Australia assieme al connazionale Rafa Leao.