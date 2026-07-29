Gonçalo Ramos, scatta l'avventura al Milan: è in ritiro, possibile esordio nel derby

Gonçalo Ramos, il nuovo bomber del Milan, ha ufficialmente iniziato la sua avventura in rossonero. Smaltite le vacanze post-Mondiale (con tanto di matrimonio), il portoghese si è unito al ritiro dei 19 volte Campioni d'Italia in quel di Perth. L'ex Psg ha raggiunto l'Australia assieme al connazionale Rafa Leao.
Ramos, che lo scorso maggio ha vinto la seconda Champions League consecutiva, inizierà adesso la preparazione in vista della gara col Torino del 23 agosto: è da capire se Amorim preferirà gestirlo senza correre rischi, oppure lo lancerà, a gara in corso, già nel derby amichevole del prossimo 5 agosto al cospetto dell'Inter.