Bonucci: "Quello con la Nazionale è stato un rapporto viscerale"

Così l'ex azzurro Leonardo Bonucci intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per la rubrica Storie di Serie A. "Giocare un Mondiale infatti è un'esperienza diversa, ha delle vibrazioni diverse, delle pressioni diverse, però a parte questo se all'inizio della mia carriera mi avessero detto che sarei stato il quarto azzurro per presenze non ci avrei mai creduto. Nessuno mi ha mai regalato nulla, tutto quello che ho ottenuto me lo sono andato a prendere con i denti nonostante i tanti detrattori che mi dicevano che non ero all'altezza. Ogni giorno avevo qualcosa da dimostrare, ogni giorno dovevo rispondere a qualcuno di loro e questo mi ha tenuto acceso, una volta che non ho avuto più quella fiamma dentro ho messo un punto alla mia carriera nel modo giusto e sono contento di averlo fatto. Ora sono pieno di quella vita e pronto a cominciarne un'altra", ha aggiunto l'assistente della Nazionale italiana.