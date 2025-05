Bonucci torna in campo: ingaggiato in Kings League dai "Boomers" di Fedez

Dopo aver già giocato insieme a Ciccio Caputo con la maglia dell'Italia indossando la fascia di capitano al braccio in occasione della Kings World Cup Nations, dunque, Bonucci è pronto a tornare alla Fonzies Arena nell'ambito di un'operazione che unisce sapientemente immagine, esigenze tecniche e voglia di rimettersi in gioco. A 38 anni, Leo potrà mettere infatti al servizio dei "Boomers" tutta la sua esperienza e personalità per provare a puntare ancora più in alto col Mondiale per Club che si disputerà a giugno a Parigi nel mirino.