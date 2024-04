Thiago Motta: "Il Bologna fa bene alla Serie A, siamo dei rompico***oni"

SERIE A

Il tecnico dei felsinei: "La Champions non sia una ossessione, noi abbiamo portato concorrenza"

© Getty Images Ha davanti ancora sette appuntamenti da non sbagliare, poi potrà festeggiare un clamoroso piazzamento Champions. Parliamo del Bologna, autore di un vero e proprio miracolo in questa stagione. Le sfide che aspettano i felsinei sono tutt'altro che semplici (Roma, Napoli e Juve da qui a giugno), ma il ranking che vede l'Italia ben posizionata per un eventuale quinto posto tranquillizza Thiago Motta: gli emiliani sono a +8. L'allenatore, ex centrocampista dell'Inter, vuole però chiudere la faccenda in anticipo: per questo non sono ammessi passi falsi a partire da sabato col Monza. Il tecnico, corteggiato soprattutto dalla Juventus per l'estate, ci ha preso gusto e rivendica il grande lavoro svolto: "Siamo i rompico***oni di questo campionato".

Un termine forte pronunciato con orgoglio: "Chiarimoci - ha detto - : noi non siamo mai stati iscritti a una corsa europea. Casomai raggiungere la Champions è un'ossessione per altri club come Juventus, Milan, Inter, Napoli, Atalanta, Lazio e Roma. Per noi non è mai esistita. Noi in questo momento siamo i rompico***oni del campionato. Noi facciamo bene al calcio: abbiamo portato concorrenza, competitività e abbiamo meritato di essere dove siamo. Abbiamo l'intenzione di restare dei rompico***oni fino in fondo, ma con zero ossessioni".

"Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, loro sanno cosa vogliono. Ma devono capire che non vincere una gara non è una tragedia. Ndoye era triste dopo Frosinone (per il gol mancato nel recupero, ndr), ma deve pensare anche alle tante cose buone che fa. Zirkzee? I ragazzi devono avere equilibrio" ha concluso Motta.